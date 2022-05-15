وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، الأحد، طالب المكاري هيئة الإشراف على الانتخابات بإحالة التجاوزات التي حدثت إلى القضاء المختص، و"متابعة ما سيتم بها حتى النهاية".

وكشف الوزير أن عدد الإعلاميين غير اللبنانيين المصرح لهم بتغطية اليوم الانتخابي، وشاركوا بالفعل في التغطية، بلغ 33 صحفيا وصحفية من العرب والأجانب، واعتبر أن "هذه المشاركة دليل على الاهتمام الذي يوليه العالم للانتخابات النيابية اللبنانية".

وذكر أن وسائل إعلام من مختلف البلدان العربية والغربية، خصوصا الأوروبية، جاءت لتغطية الانتخابات، من بينها وسائل ألمانية وإيطالية وسويسرية ويابانية وإيرلندية، ومن غيرها من الدول.

وأشاد المكاري بتغطية الإعلام المحلي "الذي نجح في نقل الصورة، سواء في الأيام السابقة حيث جرت انتخابات الخارج، أو اليوم من لبنان، رغم كل الصعوبات التي تواجهه تقنيا ولوجستيا وأمنيا".

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بيروت، وتجرى حاليا عمليات فرز الأصوات التي من المتوقع أن تمتد إلى ما بعد منتصف الليل.

وأدلى اللبنانيون بأصواتهم، الأحد، في أول انتخابات في البلاد منذ الانهيار الاقتصادي الكبير الذي يعرفه لبنان منذ 2019.

ويأمل جيل الشباب في توجيه ضربة للنخبة السياسية الحاكمة، التي يحملونها مسؤولية الأزمة الاقتصادية حتى لو بدت احتمالات حدوث تغيير كبير ضئيلة.