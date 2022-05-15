وبحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فإن الانفجار استهدف سيارة اللواء صالح علي حسن رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة.

وأفاد شهود عيان بوقوع جرحى من جراء انفجار سيارة مفخخة، من دون تقديم حصيلة دقيقة.

وأوضح الإعلامي لدى مدير أمن عدن خالد السنمي، عبر منشور في موقع "فيسبوك"، أن حسن لم يصب بأذى من جراء الانفجار.

وأظهرت صور متداولة من موقع الانفجار في عدن، تضرر عدد من السيارات والمباني القريبة من المكان.