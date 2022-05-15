وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية أن نسبة التصويت، في الفترة الصباحية، وصلت إلى 14 في المئة، مع العلم أنه يحق لنحو 4 ملايين ناخب التصويت، موزعين على 15 دائرة انتخابية.

وفي وقت سابق، أفادت غرقة العمليات في وزارة الداخلية بأن نسبة الاقتراع على الأراضي اللبنانية كافة بلغت 1.67%.

وفي الأثناء، كثف الجيش انتشاره لتأمين مكاتب الاقتراع.

ومع ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن مناصري حزب الله وحركة أمل اعتدوا على خيمة تابعة للقوات اللبنانية بجزين جنوب لبنان.

كما وقع إشكال بين مناصري حزب القوات وحزب الله في زحلة البقاع شرقي لبنان.

مخالقات بالمئات

وتحدثت هيئة الإشراف على الانتخابات، من خلال التقارير التي تردها من غرفة العمليات التابعة لها وبنتيجة رصدها المباشر لمجريات العملية الانتخابية، عن "حصول مخالفات بالمئات ناتجة من خرق الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية".

وأشارت إلى أنها "تعكف على درس التقارير عن هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، منها الإحالة على المراجع القضائية المختصة".

وأكدت "الاستمرار بمواكبة العملية الانتخابية حتى إقفال صناديق الاقتراع، لذا تطلب من وسائل الإعلام كافة والمرشحين والجهات السياسية، الالتزام الفوري للصمت الانتخابي، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الانتخاب".

وينظم الاقتراع وفق قانون النسبية، اعتمادا على ما يسمى "اللوائح المغلقة".

ويقاطع تيار المستقبل؛ بقيادة سعد الحريري، الانتخابات التي تأتي وسط أزمة سياسية واقتصادية.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون مواطنيه إلى تكثيف المشاركة في الانتخابات النيابية مؤكدا ضرورة التصويت لمن يخدم البلاد.

وقال عون، بعد الإدلاء بصوته، إن "التصويت في الانتخابات واجب على كل مواطن لبناني".

جاء ذلك خلال إدلائه بصوته في العملية الانتخابية في أحد مراكز الاقتراع.

كما أشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالتحضيرات التي وصفها بالجيّدة للانتخابات النيابية.

وفي تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية أثنى ميقاتي على جهود كل الجهات التي شاركت في هذه الاستعدادات.

وقال ميقاتي، في تصريحه لسكاي نيوز عربية بعد اقتراعه في مدينة طرابلس شمالي لبنان، إن عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية تجري بشكل جيد حتى الآن.

وستبقى صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، مع العلم أنه سبق للناخبين بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 60 في المائة.

ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي.