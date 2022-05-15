وصرح الرئيس الفرنسي، عقب وصوله العاصمة الإماراتية أبوظبي، قائلا "الشيخ خليفة بن زايد كان يحظى باحترام الجميع بسبب قيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها".

وأكد ماكرون دعم فرنسا الكامل لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وللشعب الإماراتي.

ومن المرتقب أن تستقبل العاصمة الإماراتية أبوظبي أيضا عددا من القادة الأجانب يوم السبت بينهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فيما تحدث البيت الأبيض عن زيارة مرتقبة لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لتقديم التعزية برحيل الشيخ خليفة بن زايد وتهئنة الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن السبت، أنه سيزور الإمارات للعزاء في وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت الحكومة الفرنسية في بيان إن ماكرون سيتوجه إلى الإمارات، يوم الأحد، للعزاء في وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد و"التعبير عن دعمه لأخيه ولي العهد الشيخ محمد بن زايد وباقي الأسرة والشعب الإماراتي كله".

والسبت، قدم عدد من القادة العرب بينهم سلطان عمان هيثم بن طارق والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبوظبي واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وعبّر القادة عن أحر التعازي بفقدان قائد حكيم نذر حياته لخدمة دولة الإمارات وقيادة مسيرة الإنجاز والتقدم والازدهار فيها . كما أكدوا متانة العلاقات التي تجمع بلدانهم مع دولة الإمارات .

كما أكدوا متانة العلاقات التي تجمع بلدانهم مع دولة الإمارات.