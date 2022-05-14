وأعلن "داعش" عبر حسابه في "تلغرام"، السبت، مسؤوليته عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 5 جنود.

وأصيب خلال الهجوم 4 آخرين، عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق شبه جزيرة سيناء، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة.

ويأتي الهجوم الدامي بعد مقتل ضابط و10 مجندين في هجوم سابق على نقطة تفتيش أمنية في سيناء، يوم السابع من مايو، أعلن التنظيم الإرهابي أيضا مسؤوليته عنه.