وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، السبت، الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات.

وهنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وعبر أمير الكويت في برقية للشيخ محمد بن زايد عن "خالص تهانيه، سائلا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الإمارات الشقيقة، التي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراهما".

وأشاد الشيخ نواف بـ"العلاقات التاريخية الراسخة والحميمة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين"، متمنيا للشيخ محمد بن زايد "وافر الصحة ودوام العافية، ولدولة الإمارات الشقيقة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة"، وفقا لوكالة أنباء الكويت (كونا).

كما بعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد، معربا عن "خالص تهانيه بمناسبة انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات".

وبعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد.

وأرسل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ببرقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد، بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

كما هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفي موسكو، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في برقية وجهها بوتن للرئيس المنتخب ونشرت تفاصيلها على موقع الكرملين.

وأكد بوتن في البرقية على ثقته بأن نهج الرئيس الجديد سيؤسس ويعزز تطور لنهج العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وأعرب عن أمله وثقته باستمرار أواصر الصداقة والتعاون في كافة المجالات بين البلدين.

وشدد بوتن على أهمية الحوار البناء والعمل المشترك الذي يتخذه البلدان تهجا ثابتا في علاقتهما معربا من جديد عن أمله وثقته بقدرة هذه العلاقة من التوصل لحلول بناء للقضايا الدولية الحساسة.

وفي إثيوبيا، هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أبي أحمد في تغريدة "أبارك لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة على انتخابه رئيساً للدولة مع تمنياتي الخالصة له بالتقدم والازدهار في الظل القيادة الحكيمة لسموه".

وفي الرياض، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال ولي العهد السعودي: "يسرني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن أبعث لسموكم بأخلص التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية في بلدكم الشقيق، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار".

وفي بغداد، بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبّر الكاظمي عن مباركته للشيخ محمد بن زايد؛ لنيله ثقة المجلس الأعلى للاتحاد، متمنيا أن يكون عهده امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار التي امتدت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والراحلين من أسلافه الكرام تغمّدهم الباري بواسع رحمته.

وأكد تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة، واستقرارها، ورفاه شعوبها.

وفي رام الله، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد، لمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال في برقية التهنئة، "يطيب لنا أن نتقدم لسموكم وللشعب الإماراتي الشقيق، بأحر التهاني القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بانتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم في قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات".

وأعرب عباس عن تمنياته بالصحة والسعادة والنجاح للشيخ بن زايد، ولبلده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، تهنئته للشيخ محمد بن زايد.

وقال العسومي: "خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة رئاسته لدولة الإمارات، داعين الله عز وجل أن يسدد خطاه وأن يمده بعونه وتوفيقه في القيام بمسؤولياته الوطنية الجليلة، نحو مزيد من التقدم ومواصلة مسيرة البناء".

وهنأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، الشيخ محمد بن زايد.

وعبر الحجرف عن "إيمانه بأن مسيرة الإمارات ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة، كقائد ملهم لمستقبل مشرق، فخير خلف لخير سلف".

كما هنأ رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على موقع تويتر "أهنئ وأبارك لأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، راجيا لسموه التوفيق والسداد في مهامه، ولشعب الإمارات الشقيق دوام الأمن والرفاه والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، متطلعاً إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك بيننا".