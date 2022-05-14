وفي حديث مع "سكاي نيوز عربية" عقب انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، السبت، قال قرقاش إن الشيخ محمد بن زايد "يملك توازنا جميلا بين الموروث وما هو معاصر، ويدرك أن هذا التوازن ضروري لبناء بلد عربي مسلم ناجح، خاصة في ظل العولمة التي استفادت منها الإمارات في بناء مجتمع من أهم المجتمعات في الشرق الأوسط".

وأضاف قرقاش أن الشيخ محمد بن زايد "له شغف كبير بالتعليم وهو أحد همومه الأساسية، حيث يتطلع إلى بناء منظومة تعليمية في الإمارات والمنطقة والعالم العربي، تضاهي المنظومات الدولية".

وتابع المسؤول الإماراتي: "لعب الشيخ محمد بن زايد أدوارا كبيرة في العمل الإنساني خاصة في المجال الطبي، حيث قدم العديد من المبادرات ومنها اجتثاث مرض الملاريا، مع مؤسسات مثل مؤسسة بيل غيتس".

وختم قرقاش: "الشيخ محمد بن زايد يمثل استمرارية إرث والده المغفورله بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، لافتا إلى أن دولة الإمارات بزعامته "مقبلة على مرحلة جديدة مهمة في تطورها وطموحها وتطلعها إلى البناء".

وفي وقت سابق من السبت، قال قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نحمد الله على نعمة الإمارات ونبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيسا وقائدا نمضي تحت رايته في مسيرة الإنجاز والتطور".

وأضاف: "كلنا ثقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، سموه قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليميا ودوليا وبقيادته الإمارات ماضية نحو مزيد من التقدم والازدهار".