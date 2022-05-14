وأضاف عمرو موسى في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن دولة الإمارات تلعب دورا مهما في إطار العمل العربي، مشيرا إلى الأعمال المهمة التي أنجزها الشيخ محمد بن زايد في قيادة الدولة.

كما أشاد موسى بـ"الدور الذي لعبته دولة الإمارات في توقيت دقيق من التاريخ"، مؤكدا أهمية استكمال هذا الدور "لأن الشيخ محمد بن زايد كان في موقع القرار والسلطة لفترة طويلة، ويعرف كل الملفات المتعلقة بتقدم الإمارات، والمتعلقة بالعلاقات العربية العربية، وغير ذلك".

وتابع وزير الخارجية المصري الأسبق: "من الواضح أنه تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد، تقدمت الإمارات في الكثير من المجالات، وكل عربي يأمل أن يُوفَّق. نرجو له كل التوفيق وكل النجاح".

وأعرب عن أمله في أن يكون الشيخ محمد بن زايد سندا للتضامن العربي، وتحقيق آمال العرب في مستقبل أفضل.

وأشار موسى إلى العلاقات الودية التي تجمع المصريين بالإمارات، قائلا إنه "بقدر الحزن على رحيل الشيخ خليفة بن زايد، ثمة تطلع إلى عهد جديد يضاف إلى العلاقات الإيجابية القائمة بين الدولتين، وبين الإمارات وكل الدول العربية".

ويوم السبت، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وعقد المجلس اجتماعا بقصر المشرف في أبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة، أنه "بموجب المادة 51 من الدستور انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".