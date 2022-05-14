وقالت الحكومة الفرنسية في بيان إن ماكرون سيتوجه إلى الإمارات، يوم الأحد، للعزاء في وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد و"التعبير عن دعمه لأخيه ولي العهد الشيخ محمد بن زايد وباقي الأسرة والشعب الإماراتي كله".

وتنظر فرنسا إلى الإمارات باعتبارها شريكاً استراتيجيا لها في المنطقة.

ومن المقرر أن يصل أبوظبي يوم السبت لتقديم العزاء كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.