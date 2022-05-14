الشيخ محمد بن زايد هو الابن الثالث لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأحدُ أخوةِ الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

وُلِد محمد بن زايد في الحادي عشرَ من مارس من عامِ 1961. وتلقى تعليمه في دولةِ الإمارات قبل أن يستكملَ تعليمَه العالي في المملكة المتحدة حيث تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1979.

وتلقى الشيخ محمد بن زايد تدريبه في أكاديمية ساندهيرست العسكريةِ الملكية على سلاحِ المدرعات والطيران العمودي والطيرانِ التكتيكي وضمن القواتِ المظلية.وتولي خلال فترة الشيخ زايد والشيخ خليفة عدة مناصب رسمية من أهمها رئاسةُ الأركان عامَ 1993.

ونال الشيخ محمد بن زايد رتبة "فريق" عامَ 1994.

وفي عام 2003 أصدرَ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مرسوما أميريا بتعيينِ الشيخ محمد بن زايد نائبا لولي العهد ثم تولى العهدَ في نوفمبر من عامِ 2004. كما تولى في ديسمبر من العامِ ذاتهِ منصبَ رئيسِ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وبعدها بعام أصبح نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.