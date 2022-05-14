وعقد المجلس اجتماعا بقصر المشرف في أبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة، أنه "بموجب المادة 51 من الدستور انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وأكد الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل من قيم أصيلة ومبادئ، استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي رسخت مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

وأعرب المجلس عن "ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارسا أمينا للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجيا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة، وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على "تويتر": "انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة".

وتابع: "محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا. ومؤسس مئوية دولتنا. وحامي حمى اتحادنا. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله".