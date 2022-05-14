وأضاف البيان العسكري أن الهجوم بدأ في الساعة 20:23 بالتوقيت المحلي السوري وانطلق من اتجاه غرب بانياس.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الصواريخ تسببت في اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف وخلفت أضرارا مادية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدران مناهضان للحكومة السورية إن الضربات استهدفت مخازن أسلحة تابعة لقوات موالية للرئيس بشار الأسد، ولم يوضح التلفزيون الرسمي السوري ما إذا كانت المنطقة التي قُصفت منطقة عسكرية.