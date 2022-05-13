وأدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وتوجه الجميع بالدعاء لله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء أعربوا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان والشعب الإماراتي، في وفاة رئيس الدولة.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي.

وأعرب ولي العهد، خلال الاتصال، عن العزاء والمواساة للشيخ محمد بن زايد، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

فيما عبر حاكم أبوظبي عن الشكر والتقدير لولي العهد السعودي على عزائه وموساته لهم في الفقيد.

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.