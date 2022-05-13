وأضافت: "كما أدى الصلاة شيوخ عائلة آل نهيان الكرام.. وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم.. سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

وأشارت الوكالة إلى أن "الشيخ محمد بن زايد سيتقبل، يوم غد السبت في قصر المشرف، تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد الوطن".

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.