وقال ماكرون، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أفجع خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إمارة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "وأعرب عن تعاطفي مع شقيقه ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسرته والشعب الإمارات".

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.