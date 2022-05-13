الرئيس الأميركي جو بايدن: "لقد شعرت أنا وجيل بحزن عميق عندما علمنا بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كان الشيخ خليفة شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة طوال عقود توليه منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكما لإمارة أبوظبي، وفي دوره السابق كولي عهد أبوظبي".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: " أفجعني خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. أعرب عن تعاطفي مع شقيقه ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسرته وشعب الإمارات".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "كان قائدا حكيما ومحترما وسيفتقد بشدة. ساهم شخصيا بتحقيق الاستقرار في المنطقة بطريقة ستبقى خالدة في الذاكرة طويلا".

نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس: "تحت قيادته، عززت الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة أمن وازدهار الشعبين الأميركي والإماراتي، ونحن ممتنون لعملنا معا عبر إدارات متعددة. يمكن العثور على إرث هذه الشراكة في الروابط العميقة بين بلدينا، والتي ستواصل إدارتنا تعزيزها".

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، عن تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفقا للكرملين.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: " تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أسأل الله له الرحمة، وأقدّم خالص التعازي إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: "أشعر بحزن عميق لمعرفة نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد. لقد كان رجل دولة عظيما وقائدا ذا رؤية. ازدهرت العلاقات الهندية الإماراتية في ظله".

الرئيس الإسرائيلي بيني غانتس: " أود أن أبعث بخالص التعازي إلى أبناء الشعب الإماراتي في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حيث أتاحت قيادته وإدارته الشجاعة التوقيع على اتفاقيات إبراهيم التاريخية. لقد فقدت المنطقة برحيله قائدا فذا صاحب رؤية قام بتعزيز الأمن والاستقرار".

القادة العرب

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

ملك المغرب محمد السادس: "في هذا الظرف العصيب، عبر الملك عن تقديره الكبير لما حققه الراحل المبرور لدولة الإمارات العربية الشقيقة، من إنجازات كبرى، مواصلا عمل والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، ساهرا على تحديثها، وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة، عربيا وإقليميا ودوليا، وأهلها للاضطلاع بدور فاعل في نصرة القضايا العربية العادلة، وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي".

رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: " لقد كان الراحل من الذين عملوا بمثابرة وإخلاص من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية إقليميا ودوليا".

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان: "إيمانا بقضاء الله وقدره، وبتأثر وحزن بالغين، تلقى السلطان هيثم بن طارق نبأ وفاة أخيه المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه: "الشيخ خليفة بن زايد من أبرز القادة الحكماء في العالم، ومن أبرز القادة في العمل الإنساني".

الرئيس اللبناني ميشال عون: " نفتقد بغياب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً مدافعاً عن القضايا العربية العادلة، واخاً صادقاً أحب لبنان وشعبه الذين بادلوه المحبة والوفاء".

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: " الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان ثمرة من ثمار الشجرة المثمرة، شجرة زايد، التي أعطت الكثير لدولة الإمارات.. هذه الثمرات ما تزال مجهودة وما تزال تعطي. الشيخ خليفة كان دائم العطاء.. الجميع يعترف بدور دولة الإمارات على الصعيد العربي والعالمي، وبالتالي هذا نتاج عن السياسة الحكيمة التي كان يتبعها الشيخ خليفة".

شيخ الأزهر أحمد الطيب: "فقدت الأمة العربية والإسلامية والإنسانية قائدا مخلصا وفيا لدينه وأمته".

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: " ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإني إذ أعرب لأسرته الكريمة ولشعب الإمارات الشقيق عن أحرّ التعازي والمواساة، لأدعو الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. إناّ لله وإنّا إليه راجعون".

الرئيس العراقي برهم صالح: "الشيخ خليفة عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية".

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "نتقدم إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم بأسمى آيات التعازي والمواساة، وكلنا ثقة أن المسيرة الريادية التي خطها الراحل الكبير مستمرة بجهود قيادة الدولة وشعبها".

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: " رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية".

الرئيس السوري بشار الأسد: " كان للفقيد عظيم الأثر في نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام."

أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: " دولة الكويت التي آلمتها هذه الفاجعة ستظل تستذكر بقلب الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة تجاه القضايا العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي، مبتهلا إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء".

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة: "كان رحمه الله قائدا حكيما كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل نهيان المالكة الكرام وشعب الإمارات العزيز".