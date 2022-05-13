وأرسل أمير الكويت ببرقيتي تعزية إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار الشيخ نواف إلى أن "الأمتين العربية والإسلامية قد فقدت أحد قادتها العظام الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية".

وعبر أمير الكويت عن "خالص تعازيه وصادق مواساته باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي للشعب الإماراتي، مؤكدا أن دولة الكويت التي آلمتها هذه الفاجعة ستظل تستذكر بقلب الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة تجاه القضايا العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي، مبتهلا إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء".

وأشاد أمير الكويت بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهد الشيخ خليفة الميمون من نهضة شاملة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة.

وتضامنا وتعاطفا مع دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق فقد أمر الشيخ نواف الصباح بإعلان الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وتنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم.

كما بعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقيتي تعزية إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب الإماراتي الشقيق.