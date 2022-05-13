وتقدم الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، بخالص تعازيه وأصدق مواساته لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، ولعائلة الراحل الكبير، والأمة الإسلامية جمعاء، بهذه الخسارة الكبيرة.

وجاء في البيان: "كان الشيخ خليفة أحد أبرز القادة الحكماء في العالم، وأرسى دعائم التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة، وأسهم في دعم وتمكين ونهضة دولة الإمارات، وبروزها في محيطها العربي والإسلامي والدولي".

وأكد الأمين العام أن الفقيد أسهم بحكمته وقدرته على العطاء في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ونموها وتطورها، كما كان رحمه الله أحد أبرز القادة في العمل الإنساني داخل الإمارات وخارجها.

"وتضرع معالي الأمين العام إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب الإماراتي الصبر والسلوان."