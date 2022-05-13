وذكر الشيخ محمد بن زايد على حسابه في تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين" وأمين رحلتها المباركة".

وتابع: "مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي. رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه".

"ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو"، وفقا لـ"وام".