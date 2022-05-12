وقالت السلطات إن المتهم مختص بتنفيذ عمليات تهريب بين أميركا الجنوبية وأوروبا داخل شحنات السكر، إلى جانب إقامة مختبرات في أوروبا مختصة بفصل السكر عن الكوكايين بعد تهريبه إليها.

وجاء إلقاء القبض على العضو البارز في عملية "قصب السكر" الدولية المشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ونظيراتها في كل من فرنسا وإسبانيا وكولومبيا.

ونتج عن تلك العملية المشتركة إلقاء القبض على 18 فردا من أفراد العصابة الإجرامية في كافة الدول المشاركة، وضبط 22 طنا من السكر الممزوج بالكوكايين في شحنة قادمة من كولومبيا إلى ميناء لوهافر في فرنسا.