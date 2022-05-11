وأكد المتحدث العسكري للجيش المصري، مواصلة القوات الجوية المصرية، فجر الأربعاء، تنفيذ ضرباتها المركزة على البؤر الإرهابية، مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

وأضاف المتحدث العسكري المصري: "تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية السبت الماضي، بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا".



وفي صباح الأربعاء، تمكنت قوات إنفاذ القانون من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية، وتم التعامل معها، مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من الأسلحة، وفقا للمتحدث.



وكشف المتحدث العسكري: "نتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديين أخرين".



وأكد: "هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصرارا على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم".