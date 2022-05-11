وأشار لافروف إلى إن الطرفين بحثا مجمل العلاقات الثنائية، بما فيها الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكمل لافروف: "أبلغنا الأصدقاء العمانيين عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأبعادها الجيوسياسية".

الأزمة الأوكرانية

وأكد لافروف أن "أهداف عمليتنا في أوكرانيا واضحة وتتمثل في بالدرجة الأولى في حماية سكان دونباس وضمان عدم تحول أوكرانيا بدعم من الغرب إلى مصدر تهديد عسكري لروسيا".

وقال لافروف: "فتحنا يوميا ممرات إنسانية.. لكن المتطرفون الأوكرانيون منعوا خروج المدنيين".

وأضاف: "الأمم المتحدة للأسف أضاعت الفرصة لحل الأزمة الأوكرانية سلميا خلال السنوات السبع الماضية".