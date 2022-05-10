ونقل معاليه في بداية الاجتماع "تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى نائب المستشار وإلى شعب ألمانيا الصديق".

وتناول النقاش سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص الاستثمار والتعاون المشترك في المجالات التي من شأنها أن تعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد الجابر خلال لقائه مع هابك أن "القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية ألمانيا، والعمل المتواصل لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة، وغيرها من المجالات الواعدة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".

‏‎كما تمت مناقشة استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الإمارات في عام 2023، وكذلك جهود العمل المناخي.

واستعرض الجابر الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من تداعيات تغير المناخ، وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة سواء في الدولة أو خارجها. وبحث الجانبان فرص التعاون والاستثمار المستدام المشترك مع ألمانيا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما عقد الجابر وهابك جلسة حوارية مع عدد من الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات الألمانية ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة وغيرها.

والتقى الجابر، خلال هذه الزيارة، كذلك مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الالمانية، حيث عقد اجتماعاً مع وزير الدولة للشؤون الخارجية، أندرياس ميكايليس، ومستشار الشؤون الاقتصادية والمالية للمستشار الألماني، يورغ كوكيس، وتناولت هذه الاجتماعات سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.