وأضاف بوريطة خلال مؤتمر صحفي من الرباط مع شكري الذي يزور المغرب: "هدفنا الدفع بالعلاقات الثنائية مع مصر إلى مستوى جديد في جميع المجالات".

وأضاف وزير الخارجية المغربي أن هناك تطابقا في وجهات النظر مع مصر بشأن قضايا المنطقة بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر بوريطة، أنه أعرب لشكري عن تعازي المملكة في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري، السبت، في سيناء، وأكد تضامن المملكة الكامل مع القاهرة، وتأييدها المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها مصر لأجل حفظ أمنها واستقرارها.

وتابع بوريطة أنه جرى الاتفاق على عقد آلية التشاور السياسي عما قريب وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتفعيل مجلس رجال الأعمال المغربي المصري.

من ناحيته، قال وزير الخارجية المصري إن العمل جار على تنسيق التعاون مع المغرب لمواجهة التحديات "بحثنا مع المغرب التصدي للتنظيمات الإرهابية وفكرها الضال".

وأكد وزير الخارجية المصري، العزم على تفعيل آليات التشاور السياسي واللجنة الاقتصادية مع المغرب.

وأعرب شكري عن أمله في نجاح اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي سينعقد في مدينة مراكش المغربية، في إطار جهود مكافحة آفة الإرهاب.