ولدى وصوله العاصمة أبوظبي، كان في استقباله في مطار الرئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر وعدد من المسؤولين.

وتتمتع اليونان والإمارات بعلاقات اقتصادية حيوية ومتنامية حيث نجح البلدان في بناء شراكة مستدامة وتحمل آفاقاً واعدة ومتجددة للنمو في جميع المجالات.

وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان خلال عام 2021 نحو 2.1 مليار درهم، محققا نمواً بنسبة 67% مقارنة مع 2020، وبنسبة 23% عن عام 2019، ما يعكس تحقيق قفزة نمو كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

كما بلغ حجم الاستثمار اليوناني في الإمارات أكثر من 341 مليون درهم إماراتي لنهاية 2019، منها قرابة 50% في الأنشطة العقارية، و23% منها في النقل والتخزين، و20% البناء والتشييد والمعلومات والاتصالات بنسبة 4%.

في المقابل، زاد رصيد استثمارات الإمارات المباشرة في اليونان حتى نهاية 2020 على 954 مليون درهم إماراتي.