ومن سيدني إلى كاليفورنيا، انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات، عند منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت بيروت، بعد مرحلة أولى شهدت مشاركة بنسبة 60 في المئة، في 10 دول، 9 عربية وواحدة أجنبية.

ومن المقرر أن تستكمل غدا الاثنين عملية الانتخابات في ولاية لوس أنجلوس الأميركية بسبب فارق التوقيت.

وشارك اللبنانيون المقيمون في لبنان المغتربين يومهم الانتخابي، الذي بدأ باكراً وفقا للتوقيت المحلي، أمام شاشات التلفزيون التي نقلت مباشرة عمليات الاقتراع من خارج لبنان، مما انعكس إيجاباً على كثير من المواطنين الذين يتوقون للتغيير ضد سلطة الأحزاب المسيطرة على لبنان، والتي تمسك بمفاصل البلاد.

الأحد بتوقيت لبنان

وفي منتصف الليل، فتح 14 مركز اقتراع في مدن أستراليا، سيدني وملبورن وبريزبن وكانبيرا، و تضم 59 لجنة فرعية، ويصوت فيها 20661 لبنانيا.

ويحق لـ194348 مغتربا التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين في الخارج في الدول الـ48 التي تعتمد الأحد كإجازة رسمية أسبوعية، وذلك بدءاً من السابعة صباحا بتوقيت كل دولة وحتى العاشرة مساء.

وتضم الولايات المتحدة أكبر عدد من المغتربين اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات، وسجل فيها 27982 شخصا، تليها فرنسا بـ27813 ناخبا، ثم كندا التي سجل فيها أكثر من 27447 ألف مغترب، ثم الإمارات بـ25066، موزّعين على 3 مراكز اقتراع تضم 52 لجنة فرعية.

كما تضم أستراليا 20661 مغتربا مسجلا، وألمانيا 16171 شخصا، وبريطانيا 6535 شخصا، وساحل العاج 6070 شخصا، والبرازيل 2861 شخصا.

وقالت المواطنة سامية من مدينة طرابلس، لموقع "سكاي نيوز عربية": "تابعت وقائع الانتخابات من طرابلس إلى سيدني، حيث أقربائي هناك ويحلمون بالتغيير".

وشهدت سفارة لبنان في سيدني تجمعات انتخابية. وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" أن عدداً كبيراً من اللبنانيين يشارك بصوته للمرة الأولى.

وفي الإمارات، حيث من المتوقع أن تتخطّى نسبة الاقتراع 60 بالمئة، تشهد كل من السفارة اللبنانية في أبوظبي والقنصلية في دبي حضوراً كثيفاً منذ الصباح.

ووصف المهندس ياسين من أمام القنصلية في دبي الأجواء بـ"الممتازة"، وقال: "هناك من انتخب باكراً وقصد المكان رغم الطقس الحار ونحن مع التغيير ونريد الأفضل ويمكن القول إن عبارة التغيير كانت تبدو على وجوه كل من كان أمام القنصلية".

من جهتها، قالت الإعلامية رشا الحلبي من إسطنبول: "أنتخب كرمى لشهداء مرفأ بيروت وشهداء حريق التليل في عكار، ومرفأ طرابلس، وإكراما للمواطن الذي انتظر في طوابير الغاز والبنزين وسلبت أمواله منه في البنوك".

كما ذكر رالف من إيطاليا لـ"سكاي نيوز عربية": "معظمنا شارك اليوم بحماسة، هذا العام نملك حسا غريبا نريد من خلاله أن نقول لخاطفي بلادنا بإمكاننا التغيير".

وقالت سهاد من برلين: "الإقبال كثيف، لكننا نعاني من فكرة قبول قانون الانتخاب غير المنصف لأنه يلزمنا بأسماء لا تمثلنا، وهناك من لم يجد لائحة تمثل قناعاته".

كما ذكر شادي، الذي وصل لندن قبل ستة أشهر: "انتخبت لأعود إلى لبنان، هناك من أتى مهاجراً ليبقى وأنا سأعود، وسترحل قوى الأمر الواقع عن لبنان".

وقال المخرج العالمي زياد الدويري: "نعم انتخبنا ضد حزب الله".

وفي بوسطن، بدأت الانتخابات عصراً بتوقيت بيروت. وقال اللبناني وسام لموقع "سكاي نيوز عربية": "لدينا حماس كبير للتغيير وهناك حضور لمستقلين والمشهد يوحي بأننا في لبنان ولسنا في بوسطن".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات في لبنان يوم 15 مايو الجاري، على أن يقوم المسؤولون المدنيون عن تنظيم العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم يوم 12 مايو الجاري.

لقطات

* خلال تفقّده غرفة عمليات مراقبة الانتخابات في وزارة الخارجية والمغتربين، دُعي رئيس الجمهورية ميشال عون لإلقاء كلمة للإعلاميين، لكنه فوجئ بالضجة والفوضى، فخاطبهم قائلاً: "إذا بدكم إحكي اسكتوا".

* لوحظ أن مناصري حركة أمل (حزب رئيس المجلس النيابي نبيه بري) كانوا حاضرين بقوة في ألمانيا، وتميزوا بماكينتهم الانتخابية وباقتراعهم للائحة "الوفاء والأمل". وصرخت مجموعة أمام إحدى مراكز الاقتراع: "بالروح بالدم نفديك يا نبيه.. ويا نبيه ارتاح ارتاح برلين صارت شيّاح"، في إشارة إلى الثقل الذي يمثله أنصار بري في منطقة الشياح عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الثنائي الشيعي).

* افتتحت عملية الاقتراع في سيدني الأسترالية برقصة الدبكة التراثية التي تولّتها مجموعة من شبان بلدة دير الأحمر في البقاع الشمالي.