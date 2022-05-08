وسيكون المؤتمر فرصة لعقد لقاءات بين أكثر من 100 من قيادات المبادرة والمنخرطين فيها والداعمين لها من البرلمانيين والدبلوماسيين والمسؤولين السابقين والشخصيات الدينية والمدنية والسياسية من جميع أنحاء العالم، من أجل تعزيز زخم المبادرة، التي تنطلق من أقصى احترام لجميع الأديان وتسعى لوضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الدين لأغراض سياسية.

وسيكون من بين المشاركين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس مجلس أمناء منظمة بيبيور نجيب ساويرس والزعيم السابق للكنيسة الإنجليكانية اللورد روان ويليامز ومدير معهد الدراسات السامية في الولايات المتحدة إفرايم إسحاق ووزير الخارجية الإيطالي الأسبق جوليو تيرزي ومدير دار الحديث الحسنية أحمد الخمليشي.

وستتضمن أجندة المؤتمر عرض التقدم الذي أحرزه ممثلو المبادرة في جميع البلدان وتبادل الخبرات ومقارنة أفضل السبل لضمان تبني حكومات بلدانهم لها، إضافة إلى طرح الأفكار بشأن الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لترسيخ موقعها على الساحة الدولية.

والهدف الرئيس للمؤتمر هو حشد دعم أوسع بين المشرعين والمؤثرين والشخصيات الاعتبارية المشاركة من أجل تعزيز الحوار مع عدد من الحكومات من مختلف المناطق الجيوسياسية في العالم، من ضمنها العديد من الدول العربية والإسلامية، من أجل ضمان تبني المبادرة من قبل تلك الحكومات وتقديمها إلى الأمم المتحدة.

ويعقد المؤتمر بشراكة بين سبع منظمات مغربية غير حكومية ومنظمة "بيبيور إنترناشونال" وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.

ويتضمن المؤتمر جلسات عامة، إضافة إلى جلسات عمل خاصة لرعاة التشريع البرلماني والمستشارين والمنظمات العالمية.

ومن المنتظر أن يصدر في ختام المؤتمر إعلان عالمي يرسم خريطة طريق المبادرة ومسار طرح المعاهدة المقترحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.