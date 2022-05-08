وفي مارس الماضي، خضع العاهل السعودي داخل مستشفى في الرياض لفحوص طبية وغير بطارية منظم ضربات القلب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى صباح الأربعاء بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت بالنجاح. ومن المقرر أن يخضع لعدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية".