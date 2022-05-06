وأضاف التحالف أن 108 أسرى نقلوا إلى عدن و9 إلى صنعاء، و9 مقاتلين أجانب جار تسليمهم لسفارات دولهم.

كما أوضح أن 37 أسيرا نقلوا برا وسُلموا لاعتبارات إنسانية، ولقرب مناطق إقامتهم من الحدود.

والخميس قبل الماضي، صرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيرا من أسرى الحوثيين، الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية.

وأوضح المالكي أن المبادرى تأتي "دعما لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام، وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية، وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة، وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ عام 2018 باتفاقية ستوكهولم".

وأضاف المالكي أن "ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية، التي تؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية".