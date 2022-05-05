وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إن شخصا رابعا أصيب في الهجوم حالته حرجة.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فقد نفذ الهجوم شخصان، أحدهما استخدم سلاحا ناريا والآخر بلطة.

ونشرت الشرطة حواجز على كافة مداخل مدينة إلعاد بحثا عن منفذي العملية، كما تستعين بمروحية بحثا عن مركبة تشك أن المنفذين استخدماها للهرب.

يشار إلى أن مدينة إلعاد قريبة من الخط الأخضر، حيث تخشى قوات الأمن الإسرائيلية أن يهرب المنفذان إلى الضفة الغربية.

ووقع الهجوم تزامنا مع احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها، ويأتي بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، شنها فلسطينيون أو عرب إسرائيليون.