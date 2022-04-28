وأوضح المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ163 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لينقلوا إلى صنعاء".

وقال المالكي إن الخطوة "امتداد للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعم لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام، وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية".

كما أضاف أن إطلاق سراح الأسرى يأتي لـ"تهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة، وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ عام 2018 باتفاقية ستوكهولم".

واختتم بالتأكيد على أن "ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية".