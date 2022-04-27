واستعرض الشيخ عبد الله بن زايد ووفد القادة الإنجيليين برئاسة جويل روزنبرغ، عددا من الملفات والقضايا المهمة ومنها التسامح والتعايش السلمي وأهمية نشر هذه القيم السامية في العالم أجمع.

وجرى تبادل وجهات النظر بشأن أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام في فتح آفاق أرحب لتحقيق السلام في المنطقة، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

ورحب وزير الخارجية الإماراتي بوفد الاتفاق الإبراهيمي للسلام من القادة الإنجيليين، مؤكدا أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التنمية والتطور المستدام لشعوب المنطقة.

وأكد أن السلام يقود إلى الاستقرار والتنمية وبناء مجتمعات ترتكز على قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع أشقائها وأصدقائها في المنطقة والعالم من أجل تحقيق هذه الغايات النبيلة وترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد بالدور الذي يقوم به وفد الاتفاق الإبراهيمي للسلام من القادة الإنجيليين في التأكيد على الفرص الواعدة المتاحة لدول الاتفاق الإبراهيمي للتعاون والشراكة من أجل مستقبل يزخر بالاستقرار والتنمية لشعوبهم.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد على المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات كمنارة عالمية للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، مشيدين بالجهود البارزة والمهمة التي تقوم بها الدولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.