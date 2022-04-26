وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية، إن "عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية بلغ 18 إصابة في عموم العراق والوفيات 4".

ودعا البدر إلى "أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الوقائية التي تجنب الإصابة بهذا المرض الخطير".

ويسبب عدد من الفيروسات الحمى النزفية، وقد يكون المرض بسيطا أحيانا لكنه في أحيان أخرى قد يهدد الحياة، علما أنه ينتقل من بعض الحيوانات والحشرات إلى البشر، كما يمكن أن تنتقل العدوى من شخص لآخر.

وتركزت أغلب الإصابات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، حيث أعلنت الوزارة، الإثنين، إرسال وفد رفيع إلى المدينة برئاسة مدير عام دائرة الصحة العامة، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة والوزارات والجهات الأخرى.

ويشير أخصائيون إلى أن ذي قار سجلت منذ منتصف العام الماضي 30 إصابة توفي من بينهم 10 أشخاص، وأطلقت الجهات المعنية في المحافظة حملة رقابية في أسواق بيع اللحوم الحمراء.

حملات رقابية

وذكر إعلام الصحة في بيان، أن "الفرق الرقابية الصحية في قطاع الناصرية الأول تواصل حملاتها الرقابية لمتابعة محلات القصابة وبيع اللحوم الحمراء الواقعة في أسواق وأحياء صوب الشامية، للإشراف الميداني على توفر الشروط الصحية والوقائية اللازمة لصحة وسلامة المواطنين".

وتسود محافظة ذي قار حالة من القلق والتوجس من انتشار المرض المعدي، وسط مطالبات من الجهات الحكومية بتفعيل الرقابة الصحية على محال بيع اللحوم، ومنع ظاهرة نحر المواشي بطرق بدائية وفي الأماكن العامة، مما يتسبب بتلويثها ونشر الأمراض.

وذكر طبيب بيطري في المحافظة أن "هذا المرض بدأ انتشاره العام الماضي، وسجلت المدينة عدة وفيات وإصابات، فضلا عن مدن أخرى، لكن الغريب أن الإجراءات الرسمية من وزارة الصحة لم ترقَ إلى المستوى الوطني المطلوب في مواجهة هذا المرض، وتعزيز دوائر البيطريات بالمستلزمات الأساسية، وكذلك إطلاق فرق رقابية لمتابعة مواقع ذبح الحيوانات ومدى ملاءمتها لتوصيات السلامة".

ويضيف الطبيب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذا المرض في بدايته غير خطير، لكن ربما لو انتشر بشكل أسرع فإنه سيصعب السيطرة عليه ومقاومته، خاصة مع غياب اللقاح اللازم له"، مشيرا إلى أن "البنى التحتية الطبية في العراق غير جاهزة لمزيد من الضغط، فبالإضافة إلى مصابي فيروس كورونا سيصعب احتواء أي فيروس آخر، والمصابين به كذلك".

في السياق ذاته، أعلنت عدة محافظات عراقية إجراءات متسارعة للوقاية من المرض والحد من انتشاره.

وقال مدير صحة محافظة كركوك نبيل حمدي، إن "المحافظة ستشرع بحملة للوقاية من الحمى النزفية، لا سيما بعد ظهور حالات الإصابة بالمرض في محافظة ذي قار".

وأكد في تصريح صحفي أن "التحري حول موضوع الحمى النزفية في كركوك مستمر، وسوف نقوم بورشة عمل لنشر الوعي والثقافة حول آلية وكيفية انتقال المرض بين الناس في المحافظة"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن لم تسجل أي حالة في المحافظة".

40 بالمئة



ووفق منظمة الصحة العالمية، تصل معدل الوفيات بالحمى النزفية إلى 40 بالمئة من المصابين.

وينتقل الفيروس عن طريق الدواجن أو حيوانات الماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.

وتشمل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية؛ حمى الضنك وحمى الإيبولا وحمى لاسا وحمى ماربورغ والحمى الصفراء.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، لكن توجد لقاحات لعدد قليل منها لذلك، فيما تظل الوقاية أفضل وسيلة لمواجهته إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.

وسجل العراق رسميا أول حالة وفاة بهذا المرض عام 2018.