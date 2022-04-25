ونقل الجابر في بداية الاجتماع "تحيات قيادة وحكومة وشعب الإمارات إلى مصر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا"، كما تناول النقاش سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص الاستثمار والتعاون المشترك في المجالات التي من شأنها أن توطد العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي خلال لقائه مدبولي على أن "توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات هي استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة، وغيرها من المجالات الواعدة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما التقى الجابر مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية، حيث عقد اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتمت مناقشة سير الأعمال وآخر مستجدات الصندوق الاستثماري الاستراتيجي المشترك.

وعقد اجتماعا آخر مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة فرص التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، سواء طاقة رياح أو طاقة شمسية، وإيجاد فرص للاستثمارات المشتركة المستدامة.