وأظهرت مقاطع فيديو الوزير فياض وهو يتحدث مع ناشطين ومحتجين، قاموا بلقائه خارج أحد الأماكن المخصصة للسهر.

ودخل المحتجون في سجال مع فياض، حيث قاموا بتحميله مسؤولية تردي مستوى التزويد بالكهرباء، وسوء التعامل مع أزمة الطاقة في لبنان.

ويواجه لبنان منذ 3 عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء، ما أجبر غالبية السكان على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات، التي تعوض نقص الإمدادات، ويعد إصلاح القطاع أحد مطالب المجتمع الدولي الرئيسية لدعم لبنان.