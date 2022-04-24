وقال الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم، إن زورقا كان على متنه نحو 60 مهاجرا غير شرعي غرق في ميناء طرابلس.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" أن الجيش اللبناني تمكن من الوصول إلى المهاجرين، وإنقاذ غالبيتهم، مشيرة إلى أنه تم نقلهم على متن زورق كبير للجيش إلى طرابلس.

ووصل زورق الجيش إلى حوض المرفأ وعلى متنه 17 ناجيا وجثة واحدة للطفلة. فيما ما يزال هناك أكثر من 17 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت تقارير محلية إن العمل جار لإنقاذ بقية المهاجرين.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر قوله إن المهاجرين كانوا يحاولون الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص وأوروبا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع غرق الزورق، حيث أجرى اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث، طالبا استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب.

كما أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة.

ويعاني لبنان، الذي يناهز عدد سكانه ستة ملايين نسمة، أزمة مالية غير مسبوقة، يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروبا.



وفقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها الشرائية ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر.



وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 1570 شخصا، من بينهم 186 لبنانيا، غادروا لبنان، أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر بين يناير ونوفمبر 2021.



ويتجه أغلب المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تبعد 175 كيلومترا عن سواحل لبنان.