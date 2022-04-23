وقالت مصادر محلية وشهود عيان لسكاي نيوز عربية، إن الصارخ تسبب أيضاً بانفجار العربة واشتعال النيران فيها.

وردت المدفعية التركية باستهداف مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمالي مدينة حلب.

وفي أكتوبر الماضي، قتل جندي تركي وأصيب خمسة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا تابعا للقوات التركية، على طريق معرة مصرين المؤدي إلى الحدود السورية التركية.