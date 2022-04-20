قضت محكمة النقض المصرية، يوم الأربعاء، بمعاقبة كل من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المؤبد، فيما جرت تبرئة 59 متهما، في قضية أحداث قسم شرطة "برج العرب" التي وقعت بمحافظة بورسعيد في أغسطس 2013.