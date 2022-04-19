وفي وقت سابق هذا الشهر، قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إن أربعة جنود أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة من جراء "نيران غير مباشرة" في قاعدة في سوريا تعرف باسم القرية الخضراء.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الاثنين، إنه اتضح الآن أن الإصابات كانت نتيجة عبوات ناسفة وُضعت عمدا بالقرب من القوات الأميركية.

ولم يذكر كيربي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الهجوم.

وانتشرت القوات الأميركية في سوريا خلال الحملة على تنظيم داعش في شراكة مع جماعة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.