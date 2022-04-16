ووصف بيان صادر عن الخارجية المغربية، ما يحصل في القدس بـ"الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان على حرمة المسجد الأقصى".

وأضاف البيان أنه من شأن هذا الاعتداء أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة.

ودعت المملكة المغربية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "التدخل العاجل لوضع حد لهذ الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته".

وذكر المصدر أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.