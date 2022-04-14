وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن طائرة المساعدات تحمل أيضا سيارات إسعاف مجهزة طبيا.

وأوضحت أن تسيير طائرة المساعدات يأتي ضمن جسر جوي إغاثي متصل منذ مارس الماضي، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين.

وتوجهت طائرة المساعدات الإماراتية إلى العاصمة البولندية وارسو.

وقال السفير الإماراتي لدى كييف، سالم الكعبي، إن دولة الإمارات تدعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتحرص على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.

وأضاف: "خلال مارس الماضي قامت دولة الإمارات بتسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية يحمل أطنانا من المواد الطبية والغذائية الأساسية تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية في بولندا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين".

وتابع: "دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي انطلاقا من النهج والتضامن الإنساني لدعم جهود الإغاثة الإنسانية الدولية ومساعدة كافة الشعوب في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة المعاناة خاصة للنساء والأطفال".