وأوضحت السفارة الأوكرانية أن السفينة "ريفا ويند" جاهزة لنقل 27 ألف طن من الذرة إلى مصر، وهو ما يكفي لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة شهر.

وتابعت: "روسيا زرعت ألغامًا في البحر الأسود، مما منع هذه السفينة من الإبحار إلى مصر من ميناء بيفديني في أوكرانيا" .

وتتبع موقع "سكاي نيوز عربية" موقع السفينة المذكورة عبر موقع "مارين ترافيك" لرصد حركة السفن، وتبين أنها متوقفة مع سفينتين أخريين بموانئ في البحر الأسود قرب مدينة أوديسا الأوكرانية، فيما لم يصدر تعليق من سفارة روسيا لدى مصر حول الأمر.

لكن روسيا اتهمت في الماضي أوكرانيا بزرع ألغام بحرية في البحر الأسود، بقصد عرقلة حركة الملاحة الدولية وتهديدها، مشيرة إلى أنها قد تصل مضيق البسفور في تركيا.

ويأتي الاتهام الأوكراني الجديد بعد أقل من أسبوعين على اتهام مماثل لروسيا، بمنع تحرك سفينة محملة بالقمح لمصر.

وقالت سفارة أوكرانيا في 5 أبريل الجاري إن روسيا منعت سفينة تحمل اسم (EMMAKRIS III) من التوجه إلى مصر، بحمولة من القمح اشترتها القاهرة.

ولكن السفارة الروسية في القاهرة، نفت حينها ذلك الاتهام، وأكدت أن الإدارات العسكرية الأوكرانية هي المسؤولة عن حركة السفن في مناطق أوديسا وتشيرنومورسك.

وشددت على أن الأسطول البحري الروسي يضمن حرية حركة السفن التجارية، وأن السلطات الأوكرانية هي من تمنع خروج هذه السفن من الميناء.