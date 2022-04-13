وأطلق الحوثيون زوارق محملة بالمتفجرات وألغاما في مياه البحر الأحمر، الذي يمتد من قناة السويس المصرية نزولا عبر مضيق باب المندب الذي يفصل إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

وقال نائب الأدميرال، براد كوبر، قائد الأسطول الخامس الأميركي في الشرق الأوسط: "بشكل إجمالي، هذه المنطقة تغذي العالم بالمعنى الحرفي والمجازي. المنطقة شاسعة لدرجة أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا، لذا سنكون في أفضل حالاتنا عندما نتشارك".

وتمتلك (القوة البحرية المشتركة)، وهي تحالف يضم 34 دولة ويشرف عليه كوبر من قاعدة في البحرين، بالفعل ثلاث فرق عمل تواجه القرصنة وقضايا أمنية داخل وخارج الخليج العربي.

وسيصدر التكليف الرسمي لفرقة العمل الجديدة، يوم الأحد المقبل، وستشهد انضمام السفينة (يو إس إس ماونت ويتني)، وهي سفينة قيادة برمائية من فئة (بلو ريدج)، وكانت في السابق جزءا من الأسطول السادس بأفريقيا واوروبا التابع للبحرية الأميركية.

وقال كوبر إنه يأمل أن تستهدف فرقة العمل الجديدة، المكونة مما بين سفينتين إلى ثماني سفن، مهربي الفحم والمخدرات والأسلحة والأفراد في المجرى المائي.