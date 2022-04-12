وأوضحت مصر للطيران أن الرحلة رقم MS729 / MS730 ستعود بين القاهرة وموسكو اعتبارا من الجمعة المقبل، الموافق 15 أبريل، وذلك على متن طائراتها من طراز بوينغ B737-800.

وقالت الشركة في بيان: "ترجو مصر للطيران من عملائها الذين لديهم حجوزات سابقة والعملاء الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو، الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين".

كما طالبت عملاءها بـ"ضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا، وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر".​