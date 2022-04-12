وأسفر الانفجار عن سقوط قتيل وعدة جرحى، فيما لم تعرف أسباب الانفجار بعد.

وأظهر مقطع فيديو لحظة دوي الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما أظهرت مقاطع أخرى الدمار الذي خلّفه الانفجار.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الانفجار.

وتباينت المعلومات حول المبنى المتضرر من الانفجار، حيث قال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الانفجار أدى الى هدم مبنى ليس مدنيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع في مركز تابع لكشافة الرسالة التابع لـ"حركة أمل" والملاصق لمبنى بلدية.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن "عدد الضحايا في انفجار بلدة بنعفول ما زال غير معروف حتى اللحظة"، مؤكدا أن "الفرق حضرت إلى المكان للبحث عن جرحى ومصابين في الحادث".