وأظهر مقطع فيديو لحظة دوي الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما أظهرت مقاطع أخرى الدمار الذي خلّفه الانفجار وسط معلومات عن سقوط قتيل على الأقل وجرحى.

وأشارت حسابات لبنانية، إلى أن الانفجار تسبب بحالة هلع في القرية بسبب قوته.

وتداول مغردون لبنانيون لقطات، لسيارات إسعاف في البلدة، إضافة إلى مشاهد قالوا إنها للحظة وقوع الانفجار.

وفور وقوع الانفجار انتشرت معلومات متضاربة حول المبنى الذي تضرر.

وقال شهود عيان لموقع سكاي نيوز عربية إن الانفجار أدى الى هدم مبنى يتوقع أن يكون مركزاً غير مدني.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان الانفجار وقع في مركز تابع لكشافة الرسالة التابع لـ"حركة أمل" والملاصق لمبنى بلدية.

وتعليقاً على ما يتم تداوله أفادت معلومات أن المسؤول الإعلامي في حركة أمل أكد أنه لا معلومات واضحة عن الحدث الأمني حتى الآن، وكل ما يشاع هو تكهنات غير واضحة وغير دقيقة، وطالب المسؤولين بإخلاء المنطقة والتخفيف من نشر الإشاعات والتوجه إلى مستشفى الراعي في صيدا للتبرع بالدم.

وتم تداول معلومات غير مؤكدة أن القتيل الذي قضى نتيجة الانفجار هو نجل رئيس بلدية البلدة المذكورة.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني لموقع سكاي نيوز عربية بأنّ "عدد الضحايا في انفجار بلدة بنعفول ما زال غير معروف حتى اللحظة"، مؤكداً أنّ "الفرق حضرت الى المكان للبحث عن جرحى ومصابين في الحادث".