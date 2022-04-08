وقالت "سنتكوم" في بيان نشرت نسخة منه بالعربية على موقعها الإلكتروني إنّ "قوات التحالف في القرية الخضراء في شرق سوريا تعرّضت لهجمتين بنيران غير مباشرة استهدفت مبنيين للدعم"، موضحة أنّ الهجوم تمّ قرابة الساعة الأولى فجراً (الأربعاء 22:00 ت غ).

وأضاف البيان أنه "يتم حالياً تقييم الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة من الذين تعرضوا لإصابات طفيفة ولاحتمال إصابات الدماغ الرضحية".

و"القرية الخضراء" قاعدة كردية تضمّ قوات من التحالف لا تزال منتشرة في سوريا للقتال ضد آخر خلايا تنظيم داعش. وسبق لهذه القاعدة أن استُهدفت في يناير بصواريخ في هجوم لم يسفر عن سقوط جرحى ونُسب إلى جماعات مسلّحة موالية لإيران.