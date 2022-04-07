وأظهرت لقطات بثها التلفزيون عددا كبيرا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطواريء في موقع الهجوم بوسط المدينة.

ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن إطلاق النار وقع في عدة أماكن من شارع "ديزنغوف"، وهو من بين أكثر الأماكن ازدحاما وحركية في تل أبيب.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الشرطة، دون ذكر اسمه، أن الأمن أطلق النار على أحد المنفذين، بينما تواصل مطاردة آخر.

وحثت الشرطة السكان المحليين على البقاء بعيدا عن أماكن المطاردة، كما نصحتهم أيضا بعدم الاقتراب من النوافذ بينما تجري العملية.

وجرى سماع تبادل لإطلاق النار بمنطقة ميناء تل أبيب، في حادثة تنضاف إلى هجمات أخرى سجلت بإسرائيل، مؤخرا، وسط مخاوف من تصاعد العنف.

وبحسب المصادر، فإن إطلاق النار في تل أبيب بدأ داخل أحد المطاعم، فيما لم يجر كشف المزيد من التفاصيل بشأن خلفية الهجوم.