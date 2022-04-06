وفي بيان، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء "يوم الأربعاء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، على أن يزاول العاملون المعنيون أعمالهم بعدها وفقا للنظم والقواعد التي تنظم أيام العمل وساعاته في الدولة."

وقررت السلطات إغلاق جسور العاصمة الخرطوم وعزل المدينة عن محيطها باستثناء جسرين تسيطر عليهما القوات الأمنية.

وقالت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في تعميم صحفي، مساء الثلاثاء، إن "جميع الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا سيتم إغلاقها يوم الأربعاء وعلى المواطنين تغيير مسار الحركة وفقاً لهذا الإعلان."

ودعت لجان المقاومة السودانية وقوى المعارضة إلى احتجاجات شاملة في كل ولايات البلاد، بالتزامن مع حلول ذكرى 6 أبريل 2019، التي وصل فيها المحتجون السودانيون إلى محيط القيادة العامة للجيش وبدء اعتصام حتى إسقاط نظام البشير.