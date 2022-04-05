وقالت لانا نسيبة، في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في أوكرانيا، إن الإمارات تدعم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا زادت من نطاق انتشار المعلومات المغلوطة والخاطئة وترويج الإشاعات.

واعتبرت أن "التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، سيكون خطوة أولى نحو السلام الشامل"، مشددة على ضرورة التأكد من الوقائع في أوكرانيا بشكل حيادي.

وحثت، في كلمتها، على حماية المدنيين في أوكرانيا والتعامل السريع مع إرسال المساعدات الإنسانية، داعية أطراف النزاع إلى "عدم المساس بالمواقع التراثية".

وذكرت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "نشعر بالقلق بشأن تأثر الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا.. الوضع الإنساني يتدهور هناك".